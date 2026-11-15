Tagesschau：瑞典帮派越来越多地招募女孩运送武器

在瑞典，犯罪网络越来越多地招募女孩和年轻女性，其中包括让她们运输毒品和武器。帮派以快速赚钱和获得认可的承诺吸引她们，Tagesschau报道。

犯罪网络中的女性

根据瑞典预防犯罪委员会的一项研究，警方将近1万名女孩和女性登记为犯罪网络成员或与其有关联的人员。此类网络中共记录约6.2万人，其中女性约占16%。

这些团伙中的女孩通常比男孩影响力更小，也较少进入固定的等级体系。她们可能运输或储存毒品、参与诈骗，或参与准备暴力犯罪。瑞典电视台帮派犯罪问题专家迪亚曼特·萨利胡指出，女性可能更容易接近潜在受害者，因为长期以来人们对她们的怀疑少于对男性的怀疑。

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枪击事件减少，但风险依然存在

与此同时，该国的帮派暴力水平近期有所下降。2026年上半年，瑞典警方登记了39起枪击事件，是自2017年开始统计此类数据以来的最低数字。上一年同期记录了86起枪击事件。使用爆炸物的袭击数量也有所减少。

尽管如此，调查人员仍持续记录到非常年轻的人参与严重犯罪。近几个月来，在数起谋杀未遂案件中，被拘留的涉嫌实施者包括少女。夏季，瑞典议会为应对青年暴力问题，决定将刑事责任年龄从15岁降至14岁。

在斯德哥尔摩郊区，父母也组织夜间巡逻，以防止青少年被卷入犯罪网络。在耶尔费拉市镇，母亲和父亲组成的团体会在周末巡查街道、与年轻人交谈，并向当局报告可疑情况。

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