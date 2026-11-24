瑞典议会将于11月30日就授予首相乌尔夫·克里斯特松新的四年任期进行投票。据The Local Sweden报道，9月13日议会选举后，组建政府的谈判陷入僵局。

议会席位分配

在选举中，中左翼反对派赢得176个席位，而克里斯特松的右翼阵营获得173个席位，该阵营包括持反移民立场的瑞典民主党。中左翼阵营的四个政党因意识形态分歧未能组建政府。

克里斯特松不拥有议会多数席位，并将在投票前寻求获得中间党的支持，该党目前倾向于政治光谱的左翼。该党迄今拒绝与受极右翼瑞典民主党或社会主义左翼党影响的政府合作。

提前选举的风险

议会议长安德烈亚斯·诺伦表示，目前尚不清楚议会是否会在11月30日批准克里斯特松的候选资格。如果投票失败，必须再举行一次首相投票。诺伦指出，这一事态发展将带来提前选举的重大风险。

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根据程序，议长最多可将四名总理候选人提交议员投票表决。如果所有此类投票均未产生结果，瑞典必须举行提前选举。

此前两次选举政府首脑的尝试已经失败：10月15日，议会未支持社会民主党领导人玛格达莱娜·安德松；11月3日，未支持中间党领导人伊丽莎白·坦德·林奎斯特。瑞典上一次举行提前选举是在1958年。

瑞典此前也经历过漫长的组阁谈判：2022年选举后，谈判持续了37天；2018年投票后，谈判持续了134天。

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