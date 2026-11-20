在瑞典，越来越多的外国人收到移民局来信，称将审查是否可能撤销其永久居留许可。移民局目前有7884起有关撤销居留许可的未结案件，据《The Local Sweden》报道。

该机构未说明其中有多少案件与对最初获发许可依据的怀疑有关。总数还包括当事人离开瑞典、难民原籍国情况发生变化，以及更换雇主后常规撤销旧工作许可的情况。

移民局的优先事项

根据移民局统计数据，自蒂德政府于2022年上台以来，每年被撤销的临时和永久居留许可数量增加了四倍。2023年，政府指示该机构优先处理许可撤销案件，并建立结果监测系统。这项指示在2024年、2025年和2026年重复提出。

2024年4月，该机构启动了一项战略领域，专门处理许可撤销、有组织犯罪和国家安全威胁。2025年3月，该机构正式成立了一个约有100名员工的监管部门，负责制定程序并向工作人员提供建议。其他部门还有约100名员工处理许可撤销案件。

从2024年11月至2025年底，两个审理公民身份申请的部门向许可撤销部门移交了有关637名申请人的信息，这些人的永久许可可能被重新审查。

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启动审查并不意味着撤销

移民局国家行动部门的科室负责人奥斯卡·埃克布拉德指出，启动审查所需的证据门槛低于实际撤销许可的门槛。供审议的信息可能来自其他政府机构、私人个人，或审理公民身份、家庭团聚或其他许可申请的工作人员。

移民律师尤斯特比·胡安瓦特表示，该机构会审查以往案件及申请人的解释，寻找不一致之处或可能存在虚假信息的迹象。他表示，2026年他已经处理了10至20起此类案件，而2025年只有一起。

该律师处理的案件包括一些人通过婚姻或伴侣关系获得永久许可、但不久后结束关系的情况。在其中一起案件中，哥德堡移民法院在申请人提供婚姻真实性证据后，撤销了撤销许可的决定。

一项关于“不当行为”的法律于7月生效。该法律取消了撤销已有效超过四年的许可时须具备“特殊理由”的要求，但这一变化仅适用于该法律生效后签发的许可。该法律还允许因不当行为撤销永久许可，前提是此类行为至少有一部分发生在7月之后。

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