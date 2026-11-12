瑞典皇家理工学院KTH的研究人员测试了由小麦和黑麦麸皮纤维制成的水凝胶，用于包封模型小分子和蛋白质。正如News-Medical报道的那样，这项技术被视为一种可能的方式，可递送用于治疗结肠疾病的潜在药物，包括溃疡性结肠炎、克罗恩病或结直肠癌。

对肠道细菌酶的反应

这些水凝胶以阿拉伯木聚糖为基础，这是一种从小麦和黑麦麸皮中提取的植物纤维。研究人员正在寻找常见药物包衣的替代方案；这类包衣会在特定酸度水平下溶解，在结肠中通常接近pH 7。

该研究聚焦于β-木聚糖酶——一种可在结肠细菌中发现、并能消化植物纤维的酶。该酶会分解阿拉伯木聚糖凝胶的纤维网络，从而使被包封的分子得以释放。

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需要进一步研究

在测试中，由黑麦阿拉伯木聚糖制成的水凝胶完全保留了模型蛋白质，并在β-木聚糖酶作用后释放出其中很大一部分。科学家还研究了如何通过包括冷冻干燥在内的方法改变凝胶的性质。

据PLENTY研究中心主任、KTH糖科学教授弗朗西斯科·维拉普拉纳所说，未来该方法可能用于将药物或益生菌经口递送至肠道。同时，目前尚不清楚，这种凝胶在活体内消化过程中能否承受通过胃和小肠的过程。

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