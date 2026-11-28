在瑞典，单次使用裸盖菇素并结合心理支持，与反复出现中度或重度抑郁发作的患者抑郁症状快速减轻有关。这是该国首项随机双盲临床试验的结果，ScienceDaily报道。

这项二期试验共有35名20至65岁的人参与。其中一组单次服用25毫克裸盖菇素——一种存在于某些蘑菇中的迷幻化合物——另一组则使用烟酸作为活性安慰剂。所有参与者均在治疗前、治疗期间和治疗后接受了五次心理支持会谈。

八天内的变化

研究人员使用蒙哥马利-阿斯伯格抑郁量表评估参与者的状况。给药八天后，裸盖菇素组的平均评分下降了9.7分，而安慰剂组下降了2.4分。研究人员指出，7.3分的差异具有统计学显著性，并具有临床可感知性。

根据参与者的自我评估，裸盖菇素相较安慰剂的优势在治疗后的第二天就已显现。统计学显著差异持续了略超过三个月。六周后，接受裸盖菇素的参与者中有53%达到缓解，而安慰剂组为6%。

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局限性和副作用

在一年后的评估中，裸盖菇素组中也有53%的参与者处于缓解状态。与此同时，安慰剂组中的一些人到那时也已康复，因此研究人员不再发现两组之间存在统计学显著差异。

大多数不良反应为轻度或中度，并且相对较快消退。不过，两名接受裸盖菇素的参与者出现了持续性的严重焦虑，需要医疗帮助。

作者还指出，在迷幻剂研究中维持盲法具有难度：几乎所有参与者都正确判断自己接受的是裸盖菇素还是安慰剂。这可能因对治疗的预期而影响结果。科学家计划分析PET扫描数据、血液样本和脑脊液，以研究裸盖菇素作用可能的生物学机制。

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