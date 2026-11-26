在瑞典南部海岸附近进行水下发掘时，考古学家在1495年沉没的皇家战舰“格里布斯洪登号”（Gribshunden）上发现了锁子甲碎片，该舰也被称为“狮鹫号”。这艘船是丹麦-挪威国王汉斯的旗舰。正如Live Science报道，这一发现位于该船船首战斗平台下方的区域。

锁子甲与箱子

由铜合金制成的锁子甲碎片暴露在沉船遗址上。斯德哥尔摩大学考古学家、“狮鹫号”项目负责人罗尔夫·瓦明表示，这一发现纯属偶然，说明这艘沉没船只上仍有大量材料尚未得到研究。

研究人员还发现了一个不同寻常的弹药箱，德语称为zeuglade。团队采集了样本，以确定其内容物，并查明其中是否仍保存着火药痕迹。箱子附近还记录到其他物品，这些物品可能表明存在更多箱子。考古学家认为，这一区域可能曾是储存军事装备的地点。

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国王汉斯的船只

“狮鹫号”被国王汉斯用作一种浮动城堡。1495年，它正驶往卡尔马，君主将在那里就政治联盟进行谈判，并谋求让瑞典重返与丹麦和挪威的联盟。船上有约150名德国雇佣兵。

在龙讷比港停靠期间，这艘船起火——可能是在遭雷击后——并沉没。成功逃生的目击者称，许多人死亡。灾难发生时，国王在岸上。20世纪70年代，这艘船在波罗的海被再次发现；2013年，考古学家正式将其确认为“狮鹫号”。

装备来源仍在研究中

根据历史资料，船上有德国雇佣步兵，因此锁子甲和箱子可能属于他们。同时，研究人员强调，该船这一区域的功能以及物品的主人尚未确定。目前，他们正在进行化学分析，以确定盔甲和箱子的来源，并研究军事补给与后勤。

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