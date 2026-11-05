西伯利亚发现最早的大麻使用证据——Live Science

考古学家在南西伯利亚乌尤克河谷的通努格墓冢中发现了约2800年前使用大麻的证据。墓中发现了这种植物的种子，而人类头发样本中则有与四氢大麻酚和大麻酚相对应的化学信号，据《Live Science》报道。

种子与头发中的痕迹

研究人员考察了这座所谓的皇家墓冢，其中心有四座木制结构，内有数具由树干制成的棺材。考古学家在这些结构内部发现了小粒Cannabis ruderalis种子的聚集物，这是一种野生大麻变种。

墓葬中发现了超过1000粒完整种子和约500个碎片。放射性碳测年将其年代确定在公元前800年至公元前760年之间。对数份人类头发样本的分析发现了与THC和大麻酚相对应的信号，它们是与大麻有关的精神活性化合物。同时，所使用的检测方法无法确定摄入物质的数量。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

关于葬礼仪式的推测

木制墓葬结构上放着马的骨骼，研究人员称其是斯基泰葬礼传统的一部分。该传统包括祭献马匹和人。研究作者指出，在这座王公墓葬中也可能举行了人祭。

该研究的第一作者、耶拿马克斯·普朗克地球人类学研究所考古学家吉诺·卡斯帕里表示，头发中的分子痕迹和种子来自同一座墓穴，表明大麻因其致醉特性而被使用。研究人员推测，这种植物可能被用于安抚被纳入仪式的人，但这属于对墓葬背景的解读。

该研究发表在《Science》期刊上。科学家已经开始对部分植物样本进行测序，以进一步了解这种作物的驯化和传播。

关注我们在