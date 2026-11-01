澳大利亚悉尼的武装警察在12月邦迪海滩发生致命枪击事件后开始巡逻。新成立的武装应对指挥部（Armed Response Command，ARC）经过专门训练的警员将携带长枪，在热门旅游区域执勤，BBC News报道。

巡逻人员密集场所

新南威尔士州警方表示，ARC人员还将巡逻大型活动，包括体育比赛和礼拜场所。该部门的目标是预防和威慑严重威胁，并迅速应对涉及武装袭击者的事件。

警方指出，ARC将在城市中保持高度可见：其警员将乘坐专用车辆并携带步枪。侦探总警司安德鲁·埃文斯表示，该部门的工作以保护生命的原则为基础。ARC最终预计将有250名警员加入。

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对新安全措施的反应

12月14日，邦迪海滩的枪击事件发生在一场庆祝犹太节日光明节的活动期间。当时有15人死亡，其中包括一名10岁女孩。据BBC News报道，这是近三十年来澳大利亚最致命的大规模枪击事件，促使当局大幅改革枪支立法，并加强打击仇恨言论。

犹太社区欢迎启动新的警察行动。与此同时，国际特赦组织澳大利亚分会对警方军事化表示担忧，并呼吁州政府确保ARC不会被用于镇压和平抗议活动。该组织还坚持要求制定明确的公开规则、实施独立监督并确保问责。

案件指控

一名涉嫌袭击者纳维德·阿克拉姆被提出78项指控，包括15项谋杀罪、40项谋杀未遂罪以及实施恐怖主义行为。他的父亲萨吉德·阿克拉姆时年50岁，也曾向人群开枪，被警察在现场击毙。

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