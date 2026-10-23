澳大利亚悉尼最高法院已开始审理对35岁的泰隆·拉塞尔的量刑事宜。陪审团于3月认定他犯有导致30岁的塞缪尔·利什恰克死亡的误杀罪。死者亲属在庭审期间向拉塞尔发表了陈述，澳大利亚广播公司新闻报道。

死者家属的陈述

塞缪尔·利什恰克的表妹麦迪逊·威金斯问拉塞尔，为何没有拨打紧急服务电话000求助。她表示，相反，他将该男子的尸体从一辆行驶中的汽车里推了出去。

死者的母亲迪·利亚诺斯在法庭宣读的一份声明中说，失去儿子从根本上改变了她的生活。塞缪尔的妹妹亚历克斯·利扎埃克说，哥哥是她的保护者，并在她童年时帮助过她。姨妈克里斯蒂·利什恰克称外甥聪明、有创造力且关心他人，并指出他当时正因先前的罪行服刑。

案件情况

根据法庭资料，拉塞尔和29岁的科里·詹姆斯·格拉斯于2023年11月9日、经过13小时警方行动后，在肯普西的麦克利河岸边被捕。搜捕始于有关塔里和麦夸里港之间太平洋公路发生枪击事件的报告。

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审判期间，法庭听取了一种说法：塞缪尔·利什恰克向公路上的车辆开枪，随后拉塞尔朝他的头部开枪并处理了尸体。警方在麦夸里港附近的费恩班克溪路发现了利什恰克的尸体。

陪审团宣判拉塞尔谋杀罪不成立，但认定其犯有误杀罪。格拉斯被认定犯有事后协助犯罪罪以及与枪支有关的罪行。

法官的评估

法官理查德·温斯坦指出，拉塞尔和格拉斯的行为并非经过周密谋划，他们被捕不可避免：多台监控摄像头拍到了两人，之后他们把容易被找到的物品留在了河边。法庭还获悉，该团伙运输了89克可卡因。法官表示，现有证据并未显示存在出售毒品的意图，并推测这些毒品可能供个人使用或供该团伙内部使用。

对拉塞尔和格拉斯的量刑听证会将于12月17日继续进行。

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