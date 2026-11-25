澳大利亚悉尼大学的研究人员开发出一种基于信使RNA（mRNA）的实验性鼻滴剂，显著改善了老年小鼠的学习和记忆能力。据ScienceDaily报道，在行为测试中，动物接受治疗后的表现接近年轻小鼠。

这项发表于《Advanced Science》期刊的研究由悉尼大学查尔斯·珀金斯中心的格雷格·尼利教授领导。科学家将mRNA装入脂质纳米颗粒中，这些颗粒可保护遗传指令并帮助其进入细胞。经鼻给药后，mRNA刺激产生脑源性神经营养因子BDNF——一种支持神经元存活、神经元之间连接形成以及其在学习过程中适应能力的蛋白质。

老年小鼠的结果

科学家评估了工作记忆、空间记忆以及识别物体的能力。接受鼻滴剂的老年小鼠完成这些任务的表现大致与年轻动物相同。未接受治疗的老年小鼠则表现出预期的与年龄相关的认知能力下降。

研究人员还记录到海马体中的神经发生增强，即新神经元的形成。海马体是对学习和记忆至关重要的大脑区域。研究团队称，实验期间未在小鼠身上发现严重副作用，但该方法的长期安全性仍需验证。

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阿尔茨海默病模型

研究人员还在5XFAD品系小鼠身上测试了这种鼻滴剂。这些小鼠经过基因改造，会出现与阿尔茨海默病相似的大脑变化和记忆障碍。治疗从两月龄开始，当时该模型已出现病理迹象，并且每周使用两次。

到四月龄时，接受该药物的动物未记录到进一步的认知下降，而这一模型通常会出现显著的记忆恶化。同时，该治疗并未减少淀粉样斑块的数量。作者推测，该方法并非通过清除这些斑块起作用，而是通过支持神经元的健康、存活和连接发挥作用。

该方法尚未在人类身上进行测试。研究人员指出，人类鼻腔的解剖结构与小鼠不同，因此在开展临床试验前，需要进行更多动物安全性研究。该平台的组成部分已在涉及人类的临床试验中得到评估，但这种鼻用药物本身仍需单独进行安全性验证。

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