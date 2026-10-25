2026年10月25日，澳大利亚悉尼西部的南希-伯德·沃尔顿西悉尼国际机场正式启用。从这座新机场起飞的首架飞机是捷星航空飞往黄金海岸机场的一架空客A320neo。注册号为VH-A5E的飞机在当地时间11时20分后不久起飞，AeroTime报道。

当天晚些时候，捷星航空还从这座新机场执飞了前往墨尔本的航班。西悉尼国际机场位于巴杰里斯溪地区，距离悉尼中央商务区以西约44公里。

全天候运营

该机场将全天24小时运营，初期每年可服务多达1000万名旅客。机场在设计时考虑了根据悉尼需求进一步扩建的可能性。未来，机场的年旅客吞吐能力可能超过8000万人次。

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机场列为合作伙伴的航空公司包括捷星航空、新西兰航空、新加坡航空、澳洲航空集团、越捷航空、Fiji Airway和卡塔尔航空。

机场启用

澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯参加了启用仪式。他称机场启用是一个等待了数十年的事件，并指出，这是该国50多年来首次启用大型新机场。

阿尔巴尼斯表示，该机场将创造就业岗位、支持当地企业并使出行更加便利。西悉尼机场首席执行官西蒙·希基称，启用标志着悉尼西部进入新阶段，并表示该机场将让该地区更接近世界和新的机遇。

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