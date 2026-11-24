澳大利亚悉尼大学的研究人员确定了一种与人体内部24小时生物钟相关的新型抑郁症亚型，并将其命名为昼夜节律性抑郁症。正如ScienceDaily报道，在超过1万名研究参与者中，有2604人被发现具有这一特征——约占患有重度、复发性或持续性抑郁症人群样本的25%。

新亚型的特点

科学家分析了参加全国性 Australian Genetics of Depression Study 的参与者的临床病史和遗传数据。患有昼夜节律性抑郁症的人更常报告症状的季节性变化、在抑郁发作期间睡眠时间更长，以及尽管在床时间更多，醒来后仍感到精疲力竭。

这一群体更具晚型时间型特征：参与者更常偏好晚睡和晚起。他们的抑郁症更常在较年轻时发病，症状也更严重，包括躁狂表现和更高水平的自杀念头。遗传分析还表明，他们更容易出现炎症性和心血管问题，以及重大神经发育障碍，尤其是注意缺陷多动障碍。

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对治疗的反应

研究作者表示，具有这一亚型的人对常用的作用于血清素的抗抑郁药反应较差，其中包括选择性血清素再摄取抑制剂。患有昼夜节律性抑郁症的参与者也更常出现标准药物的副作用。

研究人员认为，对于这类患者，以调节昼夜节律为目标的方法可能更为适用，包括光疗、褪黑素以及作用于褪黑素通路的抗抑郁药。他们指出，及早识别这一特征可能有助于更精准地选择治疗方法，尤其是针对年轻人。研究结果发表于 British Journal of Psychiatry。

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