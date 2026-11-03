在澳大利亚，被关押在伊拉克的卡泽姆·哈马德所领导的国际犯罪集团内部爆发了对执行人员和非法收益控制权的争斗。据ABC新闻报道，根据执法机构及犯罪圈消息人士的信息，哈马德的关键同伙阿里·阿尔-侯赛尼正试图接管该组织内的影响力。

哈马德于今年年初在伊拉克被捕，并于7月在当地被判处终身监禁。他的堂兄、该团伙领导人之一艾哈迈德·阿尔-哈姆扎也被关押在卡塔尔。一名联邦执法部门消息人士告诉ABC，两人被监禁造成了权力真空，加剧了澳大利亚境内的内部竞争和暴力活动。

搜捕阿里·阿尔-侯赛尼

维多利亚州警方正以涉嫌于2022年一场葬礼期间企图谋杀萨姆·阿卜杜勒拉希姆的罪名追捕23岁的阿尔-侯赛尼。ABC称，在涉嫌发动袭击未遂后，他与其涉嫌同伙逃往伊拉克。据称，伊拉克当局也因其他涉嫌犯罪而通缉阿尔-侯赛尼。

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此前曾与阿尔-侯赛尼联系过的消息人士告诉ABC，他已失去前盟友的支持，正藏匿于伊拉克。他的影响力被认为与其对被称为313s或Shia Boys的街头团伙的控制有关。据该媒体报道，自2023年维多利亚州非法烟草市场冲突开始以来，这些团伙据称一直为该犯罪集团执行任务。

谋杀与纵火

ABC称，至少五起未破谋杀案与犯罪对抗的新阶段有关，该阶段与哈马德存在直接或间接联系。上个月，哈马德的亲密同伙阿里·阿尔巴德里在沃勒特当着家人的面被枪杀。上周，哈马德的高级同伙埃利亚斯·塞雷韦塔斯在雷泽瓦被枪杀。两起案件的枪手仍在逃。

ABC强调，其并未指称阿尔-侯赛尼参与这些死亡事件。哈马德被澳大利亚驱逐出境后，创建了一个名为Commission的犯罪集团，并开始试图夺取对非法烟草市场的控制权。数百起纵火、敲诈案件和谋杀案都与这场对抗有关；这场对抗始于墨尔本，随后蔓延至澳大利亚其他州。

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