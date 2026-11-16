新加坡在2022年停止领取ComCare短期和中期财政援助的家庭中，54%在随后三年内重新获得援助。根据该国社会及家庭发展部的一份报告，这一比例比2021年退出该计划的家庭高出5个百分点，Channel NewsAsia对此进行了报道。

ComCare短期和中期援助计划为家庭提供临时财政支持，以支付基本生活开支。该部表示，重复申请比例上升反映出回归COVID-19疫情前的趋势。在疫情期间，当局以更灵活的方式向面临暂时性财政困难的家庭提供援助。

最脆弱的时期是第一年

报告数据显示，大多数在三年内重返ComCare的家庭，在停止领取补助后的第一年就已返回。两年内，2022年组别中有50%的参与者重返该计划，而2021年组别为46%。在一年内再次申请援助的比例从38%升至43%。

与此同时，2022年组别的指标仍低于疫情前水平：在2019年退出该计划的家庭中，63%在三年内重返该计划。

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就业降低重返计划的可能性

就业更稳定的家庭更常能够不再申请援助。2022年退出该计划且在三年内未重返的家庭中，46%在2023年至少有一名家庭成员拥有稳定工作。在重返计划的家庭中，这一比例为35%。

报告将稳定就业定义为一年内连续工作至少六个月。退出该计划后的三年内，未重返家庭的工作月数中位数为17个月，再次寻求支持家庭的这一数字为11个月。

照顾亲属和健康问题仍是就业障碍。在重返该计划的家庭中，23%在退出时有一名六岁以下的受益儿童，而未重返的家庭中这一比例为16%。此外，在重复领取援助群体中，18%的主要申请人因健康状况被认定不适合工作，其他家庭中的比例为13%。

领取援助的家庭数量减少

尽管重复申请增加，领取ComCare短期和中期援助的家庭总数在2025年从前一年的20,825户降至19,473户。与此同时，发放金额从9,400万新加坡元增至9,580万新加坡元。该部解释称，这是由于2025年提高了援助标准。

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