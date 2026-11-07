在新加坡，62岁的艺术家约翰尼·刘是当地最知名的漫画角色之一Mr Kiasu的创作者。他于8月在新加坡艺术大学（University of the Arts Singapore）开始为期两年的美术艺术硕士课程。据亚洲新闻台报道，他获得了新加坡国家艺术理事会的奖学金。

刘表示，在一次活动中，他从大学代表那里收到了再次成为学生的提议。他此前曾在该校任教，因此起初以为对方想邀请他从事教学工作。这位艺术家考虑了五个月才决定申请该课程。

从建筑到漫画

刘自学绘画，并在4岁时创作了第一部漫画。尽管他原本打算成为漫画家，但在父母坚持下，他在美国南加州大学完成了为期五年的建筑学课程。返回新加坡并完成国民服役后，他在一家建筑事务所工作了六个月，期间为Ngee Ann City综合体绘制构件，随后辞职。

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1990年，25岁的刘推出了Mr Kiasu漫画的第一卷。这一戴着大眼镜、露着明显牙齿的角色，成为讽刺那些力求不失去相对于他人优势的新加坡人的形象。其名字源自闽南语词汇，意为害怕落后于他人。第一本书重印了17次，销量接近7万册。截至1999年，Mr Kiasu系列图书的总销量约为60万册。

新的艺术项目

在硕士课程中，刘起初想从事雕塑，但后来专注于通过艺术研究社会现象。他目前的项目使用丝网印刷来研究排队这一种全球性的视觉语言：人们可能为了取水、在选举中或购买商品而排队。

这位艺术家也在为Mr Kiasu于2030年迎来的40周年做准备。他计划参照日本吉祥物Kumamon的模式，让该角色的知识产权可供使用：不收取版税，但须遵守规则并经过审批程序。刘解释说，他希望这个角色能够脱离他而独立存在和发展。

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