新加坡父母因婴儿死亡被判监禁——Channel NewsAsia

在新加坡，8个月大男婴特雷弗的母亲和父亲因虐待导致孩子死亡一案，分别被判处15年3个月和16年监禁。据Channel NewsAsia报道，23岁的克洛伊·戈齐萱和27岁的尼奥·贾敏于2026年10月21日被判刑。

案件指控

戈承认三项罪名，包括造成孩子死亡、虐待孩子以及容许此类虐待行为发生。尼奥承认四项罪名：容许孩子死亡、虐待、容许戈实施虐待，以及对妻子实施家庭暴力。

据该媒体报道，在男婴约七个月的生命期间，父母对他进行殴打，留下瘀伤。父亲可能会用手掌打孩子，并用力捏他的手指，以观察他的反应。这对夫妇还经常摇晃儿子，试图让他停止哭泣，之后开始捂住他的鼻子和嘴，阻断其呼吸。当一方虐待婴儿时，另一方均未进行干预。

2024年9月初，母亲多次捂住男婴的鼻子和嘴、阻断其呼吸后，男婴死亡。

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父亲家人的反应

高等法院庭审结束后，尼奥的母亲和姐姐对记者表示，她们没有注意到虐待迹象，尽管在后来得知虐待持续发生的那段时间里，她们曾多次见到这对夫妇和孩子。她们称，没有看到男婴身上有瘀伤。

这名被定罪者的姐姐说，她无法相信案件的细节。她形容弟弟是一个害羞、害怕惹麻烦的人，并表示他为了养家努力工作：他有一份固定工作，还通过送餐赚外快，并在周末从事兼职工作。

尼奥的母亲还说，这对夫妇带着孩子到她家拜访时，她没有发现任何令人担忧的迹象。她回忆说，父母看起来很疲惫，但没有向亲属抱怨儿子哭闹过多或照顾他有困难。判决宣布后，尼奥告诉亲属，他希望在监狱中继续学习。

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