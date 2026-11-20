由于出生率下降导致后续世代人数减少，新加坡每一代国民服役人员中将有更大比例需要承担指挥职责。国防部长陈振声11月20日表示，亚洲新闻台报道。

部长在巴西立拉巴军营举行的专业士官学员和军事专家毕业阅兵式上发表讲话。他表示，在军官学员学校和专业士官学员学校接受训练的军人数量不太可能发生显著变化。与此同时，新加坡武装部队将需要按比例配备更多指挥官，以在日益分散化的战场上行动。

更小的单位与技术

陈振声指出，作战行动正变得更加分散化：小型单位凭借更完善的通信、无人系统、精确武器和更复杂的技术获得了更多能力。他表示，新加坡军队的单位也必须变得更小、更好地配备技术，并以更分散化的方式行动。

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新加坡武装部队最近在澳大利亚昆士兰州举行的“袋鼠”演习期间展示了新一代步兵营。作为转型的一部分，这类营的每个步枪连由五个排组成，而非传统的三个排。每个排设有两个班，每班六名军人；每个连还配备两个专门的Steel Net分队，用于操作无人系统，包括侦察和打击无人机。

课程毕业生

在阅兵式上，958名毕业生完成了为期22周的专业士官和军事专家培训课程。其中包括760名新加坡陆军人员、75名海军军人、79名空军代表以及44名数字与情报服务部门学员。

部长还强调，指挥官需要能够在不同领域开展行动并与其他军种协作，同时作为全政府和全国性努力的一部分，利用武装部队以外的能力。他呼吁未来的指挥官不断调整战术和条令，并针对试图破坏其计划的假想敌进行训练。

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