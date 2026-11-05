新加坡一家法院于11月5日裁定，35岁的Huang Bocan谋杀其19岁妹妹Huang Baoying罪名成立。据亚洲新闻台报道，她于2021年5月5日因严重营养不良引发败血症及严重钝力损伤死亡。

长期虐待

根据法庭材料，Bocan、其女友Chi Mei Wan以及Lim Peng Teong虐待Baoying，并限制她的食物摄入。2021年2月，三人创建了一个WhatsApp群组，在其中监控并报告这名女孩所谓的“错误”。

2021年2月至5月期间，Chi和Bocan长时间将Baoying锁在厕所里。尽管她身体虚弱且有明显伤痕，3月时她仍被迫做手臂练习和深蹲。死亡前一天，她无法完成深蹲，并因谎称已完成该练习而受到惩罚。

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体重下降与调查

2021年5月5日上午，Bocan在发现妹妹失去意识后呼叫了紧急救助。医护人员在数分钟内宣布她死亡，并在发现伤势后通知了警方。

尸检显示，Baoying身上有多处瘀伤，右腿有一个巨大的慢性感染性脓肿。死亡时她的体重为27.6公斤，而在搬入Lim的住所前体重为48.8公斤。CNA称，她的体重减轻了43%。

检方表示，Baoying的死亡是由Bocan、Lim和Chi的行为共同造成的。Lim于5月被判处14年11个月监禁，而Chi的案件仍在由法院审理。Bocan因谋杀可能面临死刑，或无期徒刑及鞭刑。

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