10月，新加坡冒充电信运营商Simba员工和政府官员的诈骗分子使受害者至少损失130万新元，约合100万美元。警方当月记录了至少59起此类案件，Channel NewsAsia报道。

诈骗手法

受害者接到自称Simba员工的人打来的电话。他们声称受害者据称购买了iPhone，或办理了移动通信资费套餐或服务套餐。当接听者否认进行过此类购买时，电话会被转接给该骗局的另一名参与者，此人自称是Simba客服人员。

这名通话者称，受害者的个人数据据称被用于购买，因此需要进一步调查。随后，电话被转接给冒充警察或新加坡金融管理局工作人员的人。

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转移资金和贵重物品

受害者被要求将资金转入银行账户，或取出现金并亲手交给冒充官员的人，也可交付贵重物品，包括珠宝或昂贵手表。其中一起案件中，一名受害者向未知银行账户共转入28.5万新元。

警方提醒，政府官员不会要求转账或交出钱财和贵重物品，也不会将电话转接给警方或其他政府机构。建议怀疑自己遭遇诈骗的民众立即联系银行，报告并冻结诈骗交易，同时向警方报案。

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