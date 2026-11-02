在新加坡，27岁的蔡静远承认企图实施造成身体伤害的过失杀人罪，此前他于2025年7月在Kallang Wave Mall购物中心袭击了一名31岁的陌生女子。据Channel NewsAsia报道，事发时，这名女子正与男友及一名熟人在酒吧休息，随后前往洗手间。

购物中心内的袭击

法院获悉，7月14日约凌晨1时20分，蔡某注意到该女子并要求她等一下。当她停下时，他从背包中取出一把菜刀，刺向她的胸部。受害者回到同伴身边，同伴随即开始寻找袭击者。

蔡某试图离开购物中心，但在出去后不久摔倒。受害者的同伴追上并制服了他，直至警方到达；路人也提供了帮助。女子的男友在该男子背包中发现一把锤子，并将其扔到一旁。

该女子因胸部伤口和颈部撕裂伤接受了手术。她于次日出院。在2025年8月的检查中，未发现她存在严重残疾。受害者的医疗费用超过2,510新加坡元，其中1,590新加坡元由保险承担。

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医生的结论

法院获悉，蔡某此前曾因伴有强迫症症状的广泛性焦虑障碍接受治疗，但在2023年3月后停止参加预约的诊疗。他的精神状况随后恶化，并称听到一个声音命令他杀死另一个人，然后自杀。

心理健康研究所的肯尼思·杰拉德·高文武医生认定，蔡某患有伴精神病性症状的重度抑郁障碍。医生表示，这一状况对其行为产生了重大影响，因为它严重损害了该男子评估自身决定的能力。法院还获悉，蔡某在犯罪时并非精神失常，并能够出庭受审。

就被控罪行而言，他可能面临最高15年监禁、罚款、鞭刑，或这些处罚的组合。

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