在新加坡，44岁的Koh Gek Kuan因在购物中心的室内游乐场两次推搡一名7岁男童，被判处监禁80天。该男子承认一项伤害14岁以下儿童的指控。法院在量刑时还考虑了另一项类似指控。

据Channel NewsAsia报道，事件发生在2023年8月18日。Koh当时与其4岁的女儿在游乐场。约在19时22分，女孩手持一件物品追着男童跑，随后男童打了她的脸。

游乐场内两次推搡

Koh看到后跑向男童并推了他一下，导致孩子脸朝下摔倒，玩具也从手中飞出。男童摔倒后坐起时，该男子再次走向他并用力推搡。孩子摔倒，头部和左肩撞到地面。

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游乐场的访客和工作人员目睹了事件。法庭还获提供了一段监控录像汇编。Koh对男童辱骂，并对事发后上前的工作人员和访客表现出攻击性。起初他否认这些情况，但法院认定辱骂和攻击性行为确实发生过。

医院检查

男童的父母将他送往医院。检查期间，医护人员发现他的头部和膝盖有瘀伤，右脸颊发红。根据法院命令，不得公开该儿童和游乐场的名称。

Koh的律师表示，其当事人对不成比例的反应感到后悔。辩方称，男童此前从Koh的女儿手中拿走了一辆玩具巴士，打了她的头，随后又打了她的脸。辩护律师还表示，Koh患有双相情感障碍，但指出这一状况与该事件没有因果关联。

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