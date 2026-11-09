新加坡四名年龄介于27岁至39岁的男子将于11月10日因涉嫌试图以欺诈手段获取超过600万新加坡元的抵押贷款而被控罪。据亚洲新闻台报道，警方认为，他们试图在住宅物业所有人不知情的情况下，以该物业作为抵押申请贷款。

未经业主知情的抵押

警方称，这四名男子与另一名疑似同伙共同作案。他们据称试图从两家贷款公司获得抵押贷款，并将受害者的住所作为抵押品。

该案于4月3日被发现，当时物业所有人得知，其房产被提交了一项caveat（警示登记），与一份未经他授权的贷款申请有关。警方表示，初步调查发现，有人使用伪造文件提交抵押贷款申请。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

涉嫌角色及指控

调查人员认为，一名39岁男子冒充房屋所有人，并使用伪造的身份证明文件办理贷款。他将面临六项指控：两项教唆诈骗罪、一项持有伪造身份证件罪，以及三项将伪造电子记录当作真实记录使用罪。警方称，他还签署了贷款文件，并从律师事务所领取了与房产相关的文件。

一名27岁男子涉嫌两次以虚假借口将业主诱骗离家；他将面临两项教唆诈骗罪指控。一名29岁男子据称在业主不在时让评估师进入住宅，并将面临一项此类指控。另一名36岁男子计划被控协助非法办理身份证件。

勿洛警区的警员在4月14日和15日的行动中逮捕了这四名男子。执法人员查获了一份伪造的身份证明文件和手机。对另一名疑似同伙的搜寻仍在继续。

关注我们在