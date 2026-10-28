据Channel NewsAsia报道，新加坡所有教育部幼儿园将在2028年至2030年逐步转为全日制项目。该项目将学习、游戏和儿童照护整合在一项由教育部实施的计划中。

不需要全天照护的家长可以选择半日制项目。目前，56所教育部幼儿园为5岁和6岁儿童提供四小时项目。在这些机构约9,000名幼儿中，约65%还参加Kindergarten Care，这是一项由教育部指定的外部服务提供商提供的照护服务。

2027年试点阶段

在全面推行前，全日制模式将于2027年在两所幼儿园——MK@Rivervale和MK@West View——进行测试。试点项目的经验将用于后续推广该计划。教育部将在每年3月的幼儿园报名期间通知哪些机构将在下一年转为新模式。

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该部门表示，整合式模式旨在确保学习更具连续性、儿童与幼儿园工作人员有更长时间的互动，并提供额外的发展机会。教育部高级政务次长赛义德·哈伦·阿尔哈布西表示，教育部寻求更紧密地结合学习、游戏和儿童照护。

运营时间和费用

幼儿园将在工作日07:00至19:00开放，包括学校假期期间。半日制项目的上课时间为07:00至12:30。相关机构将在公共假日、教育部规定的学校假期日——包括教师节和儿童节——以及中心关闭日不开放。

该项目包括由儿童自行选择的游戏、母语课程，以及使用呼啦圈、木板和轮胎进行的自由户外游戏。假期期间计划开展STEM、戏剧艺术和视觉艺术实践课程。对于两所试点幼儿园，2027年全日制项目的补贴前月费为665新加坡元，半日制项目为310新加坡元。

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