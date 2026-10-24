新加坡空气污染指数达到不健康水平——Channel NewsAsia

10月24日上午，新加坡所有五个地区的空气质量均恶化至不健康水平。截至06:00，24小时污染物标准指数（PSI）介于112至139之间，其中最高值出现在新加坡西部，Channel NewsAsia报道。

细颗粒物水平升高

新加坡各地的小时PM2.5浓度也有所升高：东部为72，西部为115。新加坡国家环境局预测，整个周六PSI将维持在90至140之间，即从中等到不健康水平。

空气质量从周五开始逐步恶化，当时西部和中部地区的读数率先进入不健康范围。该机构表示，来自苏门答腊的烟霾正向新加坡移动；加里曼丹上空也检测到了烟霾。新加坡持续干燥的天气状况加剧了这一情况。

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预测与对居民的建议

预计周六新加坡及邻近地区将有降雨，但由于南偏东南风或南偏西南风，来自苏门答腊的烟霾可能继续进入该国。从周日开始，随着风向转为西南风或西风，情况可能改善，这可能减少烟雾输送。

根据周五发布的区域天气和烟霾评估，苏门答腊南部和加里曼丹发现了零星热点，而在新加坡及邻近地区的部分区域上空观察到中等或浓密的跨境烟霾。该机构建议居民在规划户外活动时考虑PSI预测，并查看最新的小时PM2.5浓度。建议儿童、老年人、孕妇以及患有慢性心脏或肺部疾病的人避免在户外进行高强度体力活动。

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