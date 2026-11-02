新加坡空气污染指数为64至84——Channel NewsAsia

11月2日上午，新加坡24小时污染标准指数（PSI）为64至84，处于良好至中等范围。全国五个地区的PM2.5细颗粒物小时浓度指标均保持在正常范围内。

空气指标

截至08:00，PM2.5小时读数在26至44之间，PSI数值在64至84之间。自10月25日23:00以来，在此前一段烟霾期过后，空气质量一直维持在良好至中等范围，Channel NewsAsia报道。

新加坡国家环境局（NEA）表示，11月1日该国北部、西部和东部地区出现降雨。同时，加里曼丹观测到局部中等和浓密的烟羽。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

预测和建议

NEA预测，11月2日24小时PSI将处于中等水平，为51至80。该机构预计，苏门答腊、加里曼丹、新加坡及邻近地区的降雨将抑制烟霾。根据NEA的预测，在东风或东南风占主导的周二和周三，降雨也将维持这一效果。

建议居民在规划户外活动时参考24小时PSI预测，并在进行当前活动时查看PM2.5小时读数。如果PM2.5小时浓度处于升高水平，建议健康人士在接下来的一小时内减少高强度户外体力活动。建议儿童、老年人、孕妇以及患有慢性心脏或肺部疾病的人士在此期间避免此类活动。

关注我们在