在新加坡，前项目经理Ng Yin Hong因收受承包商5万新元贿赂，被判处八个月零两周监禁。这名56岁男子承认一项贪腐罪名，法院在量刑时还考虑了另一项指控。

据Channel NewsAsia报道，Ng于1994年至2024年在EM Services公司工作。自2001年起，他担任负责西海岸市镇理事会的项目经理，而该公司还为地方理事会组织招标。

屋顶维修招标

2022年9月底，西海岸市镇理事会就Teban Gardens、Pandan Gardens、West Coast Drive和Jurong West地区41栋住宅楼的屋顶维修发布招标。Ng是潜在投标人的联系人。

Atlas Maintenance提交了330万新元的报价，成为报价最低的投标方。Ng建议将合同授予该公司，理事会批准了这一建议。正式合同于2023年3月签署，工程于2024年7月完成。该项目的最终成本约为330万新元。

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交付钱款与调查

Atlas Maintenance获得合同后，其董事Raymond Ng Chun Mong向Ng Yin Hong交付了一个密封的棕色信封。根据法庭文件，信封内装有面额为100新元、总额5万新元的钞票。

Ng Yin Hong将1.25万新元用于个人和家庭开支。他保存了其余款项，其中3000新元放在床边抽屉内的蓝色袋子里，3.45万新元放在一个信封中。

2023年4月，新加坡贪污调查局逮捕了Ng。他向调查人员展示了这些钱，并归还了全部款项，包括已花掉的资金。法院还考虑到他及早认罪，同时指出被定罪者出于牟利动机行事。Atlas Maintenance的董事及该公司本身也因这起贿赂案被起诉，其案件仍在审理中。

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