在新加坡，未经授权者可能获得了多达4064名公立医疗机构员工和社会照护服务提供者员工的个人数据访问权限。该事件是在综合照护局（AIC）使用的Advance Care Planning信息技术系统中发现的。

据Channel NewsAsia报道，该事件于11月10日被发现。未经授权者可能可以访问姓名、电话号码、电子邮件地址和NRIC号码。

没有患者数据泄露迹象

AIC表示，目前没有迹象表明医疗记录或患者数据遭到泄露。该机构称，其其他系统也未受到影响。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

Advance Care Planning系统供帮助人们记录其未来照护意愿的专业人员使用。事件被发现后，该系统被暂时关闭，专业人员被建议使用纸质表格。

调查仍在继续

AIC于11月10日向警方报案，并将该事件通知了新加坡网络安全局。该系统于11月12日恢复运行。

该机构打算继续调查、检查其系统，并与网络安全局共同加强网络防护。计划在三天内通知所有可能受到该事件影响的人员。有关人员被建议警惕可疑电子邮件、信息和来电，不要向未经核实的人员提供个人数据、密码或一次性验证码。

关注我们在