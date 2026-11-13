新加坡陈笃生医院在过去两年里，其肥胖治疗诊所的转诊量增长了50%。由于需求增加，该医疗机构扩大了服务，并将与患者合作的医生、护士和药剂师人数增加了一倍。

据Channel NewsAsia报道，医务人员将就诊人数增加归因于人们更好地认识到，肥胖是一种复杂的医学状况，而不只是饮食和身体活动造成的结果。在寻求医疗帮助之前，陈笃生医院诊所约十分之七的患者已尝试通过节食和锻炼减重。

影响体重的因素

该医院内分泌科高级顾问医生李英珊指出，遗传、生物过程、激素变化和环境因素都可能影响体重增加以及减重尝试的结果。她列举的现代生活方式因素包括不规律的饮食习惯、晚进餐和压力。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

私营领域的需求也在增长。专门从事医学监督体重管理、于2025年底开始运营的远程医疗诊所Trimly，自年初以来患者数量增长了30%。其管理层计划在明年2月前扩大办公场所和员工队伍。

肥胖患病率

根据新加坡卫生部的数据，该国肥胖人群占比从2019年至2020年的10.5%上升至2024年的12.7%。另有22.3%的人口按体重指数属于高风险类别，43.6%患有腹型肥胖——男性腰围超过90厘米、女性腰围超过80厘米。

NHG Health还开展Fitter Life和Lighter Life社区项目，用于体重管理和预防并发症。这些项目的参与者人数在两年内翻了一番。李强调，肥胖治疗的目标不仅是减重，还包括改善健康状况，并降低2型糖尿病、高血压、高胆固醇、代谢性肝病和阻塞性睡眠呼吸暂停的风险。

关注我们在