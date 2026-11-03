38岁的德国公民菲利普·邦卡茨在新加坡因涉嫌于2024年3月袭击其当时的女友而面临三项指控并受审。据亚洲新闻台报道，他决定对指控提出抗辩。控方称，该女子在事件后因手指骨折住院。

案件情况

根据法庭材料，这起事件据称发生于2024年3月2日约凌晨3时，地点是马林百列地区The Shore Residences住宅项目的一套公寓内。当时这对伴侣共同居住。

邦卡茨被控故意造成严重人身伤害、非法限制人身自由及故意造成身体伤害。该案的申诉人首个在法庭作证。

她说，争吵始于邦卡茨据称向她扔了一张纸，而她将其扔回。她称，他推了她，导致她摔倒。她还表示，在她作为回应推了他的躯干部位后，该男子抓住她的头发，将她从地面提起。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

申诉人证词

申诉人说，在扭打过程中，邦卡茨咬了她的小拇指。随后她因手指骨折住院。她还表示，自己此前曾因关系中其他涉嫌暴力事件向警方报案。

法庭尚未审理有关邦卡茨被控据称将该女子限制在阳台上，以及抓住她的会阴和下颌将其提起后再摔到地上的情节。在超过一小时的证词后，听证会被延期至次日。

如果被裁定故意造成严重人身伤害罪名成立，邦卡茨可能面临最高10年监禁、罚款或体罚。非法限制人身自由可判处最高3年监禁、罚款或两者并处。故意造成身体伤害可判处最高3年监禁、最高5000新加坡元罚款或两者并处。

关注我们在