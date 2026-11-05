在新加坡，27岁的马库斯·昂·伊申因一项将交友平台上的男性诱骗至设局麻将游戏的计划，被判处两年监禁并罚款1.5万新加坡元。据亚洲新闻台报道，他承认八项控罪，包括串谋诈骗、刑事恐吓及与赌博有关的罪行。

虚假资料和冒充玩家

据该媒体报道，大约在2024年4月，昂在OkCupid和Tinder上创建了虚构女性的资料，并在其中添加了Telegram用户名。他冒充这些女性与潜在受害者通信，并邀请他们打麻将。

一旦约定见面，昂的一名女同伙便会冒充资料中的女性并主持游戏。与受害者同桌的有三名同伙，每人都被分配了特定角色。一些人假扮朋友或亲属，另一些人则假装彼此不认识。

一名替补玩家会观察受害者的打牌方式，并将信息传递给其他参与者。同伙还要阻止受害者凑成获胜牌型，为自己凑牌，或打出其他团伙成员需要的牌。昂称，该计划让同伙在99%的情况下获胜。

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至少28名受害者

昂在WhatsApp上创建了一个名为Sales appointment updates的群组，以协调同伙，并就分配给他们的角色进行培训。赌赢的钱被收集起来交给他，随后他向参与者支付每场300至500新加坡元。

2024年，共记录到至少28名受害者，涉及28场游戏。昂被安排在18场游戏中作为玩家，其中12场有他参与。据他估计，该团伙获利约10万新加坡元。

一名受害者在2024年6月1日输钱后，被告知必须支付2.6万新加坡元，但他拒绝了。另一名男子也被迫交出这一数额；昂威胁要到他的工作场所，并向警方报案称该男子涉嫌强奸一名女同伙。该受害者随后向警方报案。

昂于2024年6月被捕。在获准保释后，他再次实施了违法行为；在再次获准保释后，他又一次实施了违法行为。该计划其他参与者的案件仍在审理中。其中一名女同伙奥利维娅·钦·慧珍于上个月被判处八个月监禁并罚款3000新加坡元。

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