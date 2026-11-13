新加坡个人数据保护委员会（PDPC）表示，未发现近期数起数据泄露事件之间存在明确关联。初步审查结果显示，上周报告的重大事件可能是利用常见IT系统漏洞的机会主义攻击所致，据Channel NewsAsia报道。

未见协调行动迹象

PDPC指出，部分案例与全球性数据泄露有关。新加坡网络安全局也表示，近期网络事件显然并非针对该国的协调行动的一部分，而是反映了机会主义攻击在全球范围内的更广泛趋势。

近几周，网络攻击影响了多家医疗保健机构，包括Minmed、Doctor Anywhere、Fullerton Health和Agency for Integrated Care。电信运营商M1、新加坡航空以及媒体公司SPH Media也报告了数据泄露或个人信息可能被披露的情况。

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对企业和用户的建议

PDPC强调，互联系统有助于企业更高效地运营，但同时也为供应链和应用程序编程接口带来风险。如果其中一个系统存在漏洞，攻击者可能更容易在系统之间移动、获得远程访问权限，并影响供应链中的其他参与者。

监管机构建议组织定期检查并修复漏洞，保护访问权限和凭证，对敏感信息进行加密或离线存储。企业还被建议仅收集和保存必要的数据，并采取措施防止数据丢失或被盗。建议消费者提供最少的个人数据，为次要服务使用额外的电子邮箱，并在收到泄露通知后警惕网络钓鱼信息。

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