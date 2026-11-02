新加坡人力部正调查约45家参与樟宜机场运营的公司，原因是涉嫌违反工作准证规定。据Channel NewsAsia报道，调查人员已发现约270名员工，其聘用情况可能不符合其工作准证的要求。

樟宜机场检查

此案涉及地勤服务公司SATS的承包商和分包商员工。调查始于对樟宜机场的一次检查，期间该部门发现持有Employment Pass准证的人员从事行李处理工作。

根据该部门的初步结论，为这些准证持有人申报的薪资和职位信息可能不实。另有持工作准证的员工也被发现在从事行李处理工作，而这些工作与其文件中注明的职位不同。

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对承包商的监管与制裁

该部门要求SATS加强对承包商的监管，包括核查外籍员工是否按照其准证条件受雇，并纠正合规方面的不足。该部门还提醒参与SATS运营的其他公司，有义务遵守《雇佣外来劳工法》及工作准证要求。

调查仍在进行中，如确认存在违法行为，将采取执法措施。在工作准证申请中作出虚假申报，可被处以最高2万新加坡元罚款、最长两年监禁，或两者并罚。雇主非法雇佣外籍员工可能面临最高1万新加坡元的罚款，并被禁止雇佣工作准证持有人。

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