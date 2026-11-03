2016年至2025年间，新加坡在全职国民服役期间平均每年有10至11人死亡。国防部长陈振声在给国会的书面答复中表示，亚洲新闻台报道。

死亡原因

部长表示，死因包括自杀、道路交通事故以及包括疾病在内的自然原因。自杀是最常见的死因，其次是道路交通事故。陈振声指出，这种死因分布与全国10至30岁男性的趋势一致。

在此期间，平均每年约有4名全职国民服役人员因自杀死亡。部长估计，他们的年均自杀率为0.009%。作为比较，2024年新加坡男性的全国比率为0.014%；这是全国数据最终整理完成的最近一年。

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在三个机构服役

每年约有4.5万名男性——该国公民和永久居民——在新加坡武装部队、警察和民防部门服全职国民役。部长是在回应议员法德里·法兹利就这三个机构服役人员非自然死亡提出的询问时提供上述数据的。

陈振声表示，国防部和内政部认真对待每一名服役人员的安全和福祉。他说，每一起死亡事件都会受到彻底调查，必要时将采取措施，以降低类似事件再次发生的可能性。两个部门还会发布服役人员在营区内或执行职责期间死亡的公告。

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