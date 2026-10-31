新加坡的烟霾有所减弱：截至10月31日07:00，全国不同地区的每小时PM2.5读数介于14至40之间，且均处于正常范围内。24小时污染物标准指数（PSI）介于56至67之间，属于中等污染水平。

改善预测

据Channel NewsAsia报道，新加坡气象局预计，随着季风间歇期的开始，烟霾情况将进一步改善。新加坡国家环境局（NEA）表示，预计周六苏门答腊、加里曼丹、新加坡及周边地区将有降雨，这应有助于遏制烟霾。

该机构预测，周六24小时PSI将为51至70点，即处于中等范围。此前经历一段烟霾期后，自周日23:00起，空气质量一直维持在良好至中等范围。

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面向公众的建议

NEA建议，在计划户外活动时考虑24小时PSI预报，并在即将进行户外活动前查看最新的每小时PM2.5读数。鉴于周六的预报，所有人群均可继续进行日常户外活动。

如果每小时PM2.5浓度升至较高水平，建议健康人士在接下来一小时内减少高强度户外体力活动。在这种情况下，建议儿童、老年人、孕妇以及患有慢性心脏或肺部疾病的人避免高强度户外活动。

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