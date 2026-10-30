在新加坡，一名29岁的印尼籍家政工因反复虐待一名由她照料的4岁非语言自闭症男童，被判处三年监禁。该女子至少23次用拳头殴打这名儿童，并在另一起事件中两次踢踹男童头部。

据亚洲新闻台报道，该家政工还因在公寓卫生间拍摄这家三名儿童的裸体而受到处罚。其中包括男童7岁的姐姐和1岁的弟弟。她将两段视频和两张照片发给了丈夫，称自己想展示孩子们如何调皮捣蛋。

案件情况

该女子于1月开始在这户家庭工作。约一个月后，她用手持花洒将水流直接喷向一名1岁儿童的脸部，持续16秒。男童浑身一颤并哭了起来。

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雇主在她的手机中发现了记录虐待行为和裸体儿童的视频及照片。随后，该女子于3月被捕。调查期间发现了四段在卫生间拍摄裸体儿童的视频和两张照片。

各方及法院的立场

根据法庭文件，对这名4岁男童施暴的原因是该家政工因照料他而感到疲惫和烦躁。检察官强调，儿童试图用手遮挡自己，但该女子将他的手移开以继续殴打。他还指出，男童无法寻求帮助，也无法向父母讲述所遭受的虐待。

该女子的律师表示，她希望正式向受害者及其家人道歉，并承认压力以及她此前要求调往另一份工作的请求，都不能为其行为开脱。法官沙米拉·斯里帕蒂-沙纳兹表示，照料儿童的困难绝不能成为暴力行为的理由。她补充说，如果有儿童遭受身体伤害的证据，判决将会严厉得多。

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