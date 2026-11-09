在新加坡榜鹅区，政府在11月5日发生两起危险情况后暂停了部分自动驾驶汽车测试。新加坡陆路交通管理局正在调查两起事件：Grab被要求停止在相关路口进行测试，而ComfortDelGro则被暂时禁止在Punggol Field路口掉头。

据亚洲新闻台报道，其中一起事件中，一辆Grab自动驾驶汽车在左转时靠近了一名正在路口过马路的女学生。该事件的视频被发布在Facebook群组SG Road Vigilante中。另一段行车记录仪视频显示，一辆ComfortDelGro自动驾驶汽车在试图掉头时驶入了一辆驶近汽车的行驶路线。

测试新路线

两辆汽车都在为扩展的按需出行服务测试新路线，而非在现有的固定接驳车路线上运营。这并非今年榜鹅发生的首起涉及自动驾驶交通工具的事件：1月，一辆ComfortDelGro汽车在测试期间撞上道路隔离墩。监管机构后来认定，碰撞发生在安全操作员将汽车切换为手动控制后。

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据新加坡交通部数据，截至11月3日，榜鹅有15辆载客自动驾驶汽车运营。固定路线上的接驳车旨在补充公共交通，为居民提供住宅区与地铁站及综合诊疗所之间更直接的连接。

居民支持继续测试

接受该媒体采访的该区居民，特别是年幼儿童的父母，对此类汽车的安全性表达了担忧。同时，其中大多数人支持在调查事件后继续进行测试。一名居民Yan Low表示，在更广泛推出服务前，测试对于发现问题是必要的。

与WeRide合作运营的Grab自动驾驶接驳车服务，在始于2025年9月的测试后，于4月1日向乘客开放。与Pony.ai合作运营的ComfortDelGro接驳车于6月推出。在监管机构7月进行的一项调查中，约900名受访者中有99%表示，他们在乘车时感到安全，并愿意向他人推荐该服务。

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