在新加坡，Tanjong Pagar Distripark的户外音乐活动因附近地区居民投诉噪音而被暂时叫停。Channel NewsAsia报道称。

独立音乐团体Cream Team自2023年起在Distripark举办Ice Cream Sundays舞会活动。10月16日，该团体收到场地管理方关于实施更严格限制的通知。该团体联合创始人杰克·卡马乔表示，组织者被告知，近期内将无法以此前的形式举办活动。

噪音投诉

位于Keppel Road的Tanjong Pagar Distripark归Mapletree公司所有；新加坡美术馆也坐落于此。Mapletree表示，户外活动期间的高音量音乐可能给邻居和周边社区带来不便。该公司称，将要求租户和被许可方暂时避免举办可能造成此类不便的活动。

卡马乔表示，Ice Cream Sundays团队于8月收到首份噪音投诉。投诉以匿名信的形式发送给组织者和数个政府机构；信件中还提到了Distripark的其他活动。在收到暂停通知前，最近一次Ice Cream Sundays活动于10月3日在37号楼后方举行——活动被移至离马路对面住宅楼更远的地方。

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卡马乔指出，该团体还调整了音响系统的摆放位置，以降低朝住宅区方向的音量，并在活动期间每两小时以分贝测量一次噪音水平。

寻找替代场地

组织者称，Distripark因其便利性和容量而成为重要场地。Ice Cream Sundays活动可吸引1,000至1,200名访客，而37号楼与39号楼之间的停车场空间适合这一规模。

Culture SG联合创始人维拉·苏里亚的团队曾于6月在Distripark举办R&B活动SoulSet。她也强调，独立组织者很难以可接受的价格找到规模和位置相似的场地。Cream Team目前正与开发商和政府机构接洽，寻找举办活动的新地点。

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