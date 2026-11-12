在新加坡，国家水务机构PUB启动了一项为期一年的遥控泵车试点测试，用于从积水区域抽排水。该机构还计划扩大路侧传感器的测试范围，这些传感器可实时监测道路表面的水位，亚洲新闻台报道。

这些新工具在东北季风季节来临前亮相，该季节在新加坡通常从12月持续至3月。PUB指出，尽管排水基础设施不断发展，突发性积水仍会发生，尤其是在低洼地区。

履带式泵车

这台遥控车辆是一种紧凑型履带式移动泵送平台，旨在快速部署。它可以穿过不平整地面并沿楼梯进入被淹区域，将水抽排至最近的排水系统。

操作员可在最远100米处操控该设备。这将减少工作人员进入可能存在危险电气装置的积水场所的需要。该车辆预计将用于地下室、被淹停车场和隧道等地点。

据PUB介绍，传统泵送设备可能需要数小时部署，且至少需要三至四名工作人员。新设备只需一人操作、连接软管并监测区域安全。

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该泵的最低排水能力为每小时500立方米，机构估计，这足以在五小时内抽排一个奥运会标准游泳池容量的水量。该设备无需加油即可连续运行至少七小时，其能力是PUB承包商所用便携式水泵的两倍。

路侧传感器

路侧传感器安装在沿路缘的集水井内。它们将在水开始积聚在路面上后立即探测到水。在PUB自2025年底起开展、覆盖上一个季风季节的六个月测试期间，该机构在易积水地点安装了30台此类设备，包括金斯路、克雷格路和巴尔莫勒尔路。

在取得令人鼓舞的结果后，PUB计划在易积水地区再增加15个传感器。该机构还在研究将其安装在住宅物业附近的可能性，以便居民能更早收到警报，并保护财产和车辆。

未来，这些传感器计划与现有水位计和监控摄像头的视频分析系统整合为一个统一的自动化系统。目前，PUB在排水渠中拥有超过1200个水位传感器和超过700台监控摄像头。到2028年底，该机构计划再安装约500个传感器和200台摄像头。

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