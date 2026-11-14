据Channel NewsAsia报道，新加坡医疗服务提供商富乐顿医疗（Fullerton Health）系统发生网络事件，约14万名工作准证持有人的记录遭泄露。其中约4.3万条记录涉及准证已失效的人士。

哪些数据可能遭泄露

该事件涉及外来务工人员基层医疗计划（Migrant Worker Primary Care Plan）。根据初步调查结果，可能遭泄露的信息包括员工的全名、外国人身份证号码、出生日期、手机号码、电子邮箱地址和住址。

富乐顿医疗表示，健康信息、医疗数据和个人财务信息未遭泄露。该公司称，其于10月31日获悉该事件，并于11月9日发布相关通知，但当时未说明受影响记录的数量。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

公司和当局的回应

事件发生后，富乐顿医疗隔离了支持该计划运行的服务器，并在其网络中实施了预防措施。该公司正在为该计划的注册门户创建一台新服务器；旧服务器将不再使用。其安全监测服务供应商Logicalis在初步检查中，未在其监控的富乐顿医疗IT资产中发现异常或安全漏洞的迹象。

记录受该事件影响的员工已通过雇主两次收到通知。新加坡人力部也通过FWMOMCare应用程序，使用员工掌握的语言直接发送通知。有关方面建议他们谨慎对待索要个人数据的未经请求的电子邮件、电话和信息。

新加坡个人数据保护委员会表示，初步信息显示，这是利用常见IT系统漏洞的机会主义攻击。该委员会认为，近期数据泄露事件之间没有明显关联。

关注我们在