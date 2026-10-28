新加坡一家法院对29岁的前行为治疗师特里希娅·李贤处以5000新加坡元罚款，原因是她导致一名有特殊需求的4岁男童疼痛。该女子承认一项对未成年人造成疼痛的指控，Channel NewsAsia报道。

课程期间的事件

事件发生于2024年6月13日，当时正在孩子的卧室内上课。李曾在一家为自闭症人士服务的中心工作；由于法院为保护受害者身份而颁布禁令，CNA未披露该中心名称。她每周两次为这名男童上课，孩子父母则在房间内安装了监控摄像头。

读书时，孩子开始表现得躁动不安。治疗师要求他将双手放在桌上，保持“安静的手”姿势；这是她所接受培训中用于防止攻击性行为或抢夺物品的方法。男童没有遵从指示，试图拿书，并打了该女子的脸，导致她的眼镜掉落。

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此后，李用左手向下猛挥两次，把书扔到地板上，随后又扔到桌上和墙上。当男童再次打她的脸，之后第三次打她并抓住她的眼镜时，她夺回眼镜，抓住孩子的手臂，把他从椅子上拉到地板上。根据案件材料，这给男童造成了身体疼痛。摄像头记录了这些事件。

法院裁决

事件发生后，李把孩子抱出房间，并告诉孩子父亲男童打了她。母亲查看了录像，联系了该中心，随后向警方报案。孩子在医院接受检查：其状况被评估为正常，未发现明显外伤。该治疗师被解雇。

检方请求处以5000至6000新加坡元罚款，称此案因伤害轻微且行为具有孤立性而属例外情况，这些行为持续了数秒。法官同意李的罪责程度较低，因为她是在被打脸后实施违法行为的。同时，他强调，这名专业人士知道孩子的状况，本可以选择其他应对方式。

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