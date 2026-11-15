2026年前十个月，新加坡陆路交通管理局（LTA）在主要交通枢纽附近及其他地点清理了489辆自行车。据Channel NewsAsia报道，该机构正加强针对停放在人行通道上或指定区域外的自行车的措施，同时清理废弃自行车。

对行人和工作人员造成阻碍

上半年，LTA从主要交通枢纽附近的自行车停车区及其他地点清理了186辆自行车；7月至10月又清理了303辆。该机构重点关注人流量大的地点，包括地铁站附近，以便为行人腾出通道，并为其他骑行者腾出空间。

一名在Admiralty Drive住宅区工作的女邮递员告诉CNA，她几乎每天都必须挪开停在邮箱前的自行车和个人代步工具。她表示，她还见过老年居民和坐轮椅的人难以穿过停放的自行车。其他居民抱怨说，自行车使住宅楼入口附近的通道变窄。

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领取期限将缩短

阻塞公共通道的自行车可能被移至指定区域或被清理。如果一辆自行车超过七天未被移动且有未使用的迹象，可能会被标记为待清理。废弃自行车尤其包括严重生锈的自行车、没有车轮或车座的车辆，或长期停在同一地点的车辆。

在近期对《陆路交通及相关事项法》作出修订后，车主领取被清理自行车的期限将从30天缩短至7天。此后，车主在处置前还将获得额外7天的通知期。LTA还在研究如何更有效地利用空间增设自行车停车位，并与建筑业主共同寻找替代地点。

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