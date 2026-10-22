三名男子因系列入室盗窃在新加坡被判监禁——亚洲新闻台

新加坡一家法院以有预谋地入室盗窃私人住宅为由，判处三名外国人监禁。他们从一处住宅盗走了价值64.47万新加坡元、约合50.5万美元的财物。亚洲新闻台对此进行了报道。

62岁的西班牙裔哥伦比亚男子埃尔南多·希拉尔多·弗朗科被判处六年八个月监禁。53岁的墨西哥公民加西亚·伊格莱西亚斯·埃克托·达尼埃尔和49岁的墨西哥裔哥伦比亚公民加尔塞斯·穆里略·马特奥·安德烈斯各被判处七年四个月监禁。三人均承认多项罪名，包括盗窃、入室盗窃以及隐瞒犯罪所得。

为盗窃做准备

法院认定，这些男子于2025年4月或5月首次抵达新加坡。他们寻找私人住宅区，并在夜间选择没有亮灯或没有其他人员在场迹象的房屋。

弗朗科租了一辆车勘察城市，并带同伙前往一家五金店，在那里他们购买了一把螺丝刀和一台电动砂轮机。伊格莱西亚斯和加尔塞斯购买了鸭舌帽、手套、口罩和黑色夹克。根据计划，弗朗科负责观察情况并在车内等候，另外两人则负责进入房屋。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

两夜发生两起事件

2025年5月9日晚，这些男子选定了德宁巷的一栋房屋。伊格莱西亚斯和加尔塞斯翻过围墙，从窗户进入屋内，而弗朗科在停放的汽车内等候。他们搜查了主卧室，拿走了金币、珠宝、钻石戒指和耳环、昂贵手表以及现金。

次日晚间，他们试图进入英尼奥大道的一栋房屋。两名男子通过打开的推拉门进入，并试图用螺丝刀打开保险箱但未成功。该房屋的一名老年住户在二楼发现了加尔塞斯并发出警报。伊格莱西亚斯试图逃跑时，该男子将水壶里的水倒在地板上，导致他滑倒，但他仍成功逃脱。

三名男子于2025年5月11日在他们所住酒店附近被拘留。根据法院资料，警方后来找回了所有被盗物品。

关注我们在