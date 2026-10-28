新加坡Plaza Singapura购物中心开设了一座以《花生漫画》中史努比、查理·布朗及其朋友为主题的临时图书馆。该空间位于购物中心三楼，将每天10:00至22:00开放，持续至2027年9月19日。

图书与主题空间

图书馆收藏了约1万册儿童纸质和数字图书，其中包括有关《花生漫画》角色的热门出版物。访客还可使用主题区域：查理·布朗的教室、花生校车和史努比花园阅读角，据Channel NewsAsia报道。

在互动区域Lucy’s Booth，访客可以回答几个问题，并以印刷书签的形式获得个性化图书推荐。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

读者自助服务

图书馆采用自助服务模式。进入图书馆需扫描与图书馆系统兼容的身份证件、新加坡国家图书馆管理局eCard，或使用在新加坡注册的手机号码或电子邮箱获取当日QR码。访客可通过国家图书馆管理局移动应用借阅出版物。

该项目由新加坡国家图书馆管理局启动。该局首席执行官梅丽莎·谭表示，这座图书馆是该局在为期五年的国家ReadSG倡议框架下持续开展工作的一部分，该倡议旨在促进阅读。

关注我们在