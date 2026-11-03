新加坡内政部已向议会提交《量刑（诈骗）法案》（Sentencing (Scams) Bill），规定对因诈骗或协助诈骗活动被定罪的年轻人，以监禁或改造性培训作为主要和标准刑罚。该法案涉及在犯罪时年龄为21岁或以下的违法者，Channel NewsAsia报道。

特殊情况下的例外

该部门表示，除非存在特殊情况，改造性培训或监禁应成为主要和标准的量刑选择。拟议修正案将适用于法律生效前、生效当日或生效后实施的犯罪。

该倡议是在高等法院于9月10日公布裁决后提出的。法院指出，对因协助诈骗而被定罪的年轻人，监禁或改造性培训不应是标准判决。该案涉及Mohamed Erzan Taib Zori及另外六人的上诉，他们曾参与转交银行账户或Singpass账户凭证，而这些账户或凭证后来被用于诈骗。

法院在四起案件中支持上诉，并判处缓刑和社区刑罚，同时驳回另外三起上诉。七名涉案人员中有六人在违法时未满21岁。

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政府立场

高级部长兼内政部长K. Shanmugam此前表示，政府将提出立法修正案，以加强对诈骗犯及协助者的威慑性惩罚方式。他表示，高等法院优先考虑年轻违法者改造的做法，与量刑建议相悖。

2025年，新加坡警方就诈骗举报调查了1,000多名年轻人。实施诈骗及相关违法行为的年轻人数量增长了37%，从2024年的814人增至2025年的1,114人。内政部指出，这些年轻人大多在案件中充当协助实施诈骗操作的中间人。

自2023年以来，新加坡议会已通过五项旨在加强反诈骗立法的法案。2025年11月，还通过了一项规定，对诈骗犯和诈骗团伙的部分成员强制处以鞭刑——六至24鞭。对于协助诈骗犯的中间人，法院可酌情判处此类刑罚，最高12鞭。

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