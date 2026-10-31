在新加坡，一名30岁男子因淡滨尼地区的一起事故将就九项指控出庭受审，该事故造成两名24岁人士死亡。指控包括危险驾驶致人死亡，以及其他违反交通规则的行为。

Tampines Avenue 12发生事故

10月29日约22时35分，Tampines Avenue 12发生一起涉及两辆汽车和一辆摩托车的碰撞事故。24岁的摩托车手及其24岁的女乘客在失去意识的情况下被送往医院，随后不治身亡。

其中一辆汽车的25岁女司机也被送往医院，当时她神志清醒。据Channel NewsAsia报道，警方称，另一辆汽车的司机没有向伤者提供帮助，弃车并与一名29岁的女乘客一同逃离。

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逮捕与指控

警方表示，通过行动措施、警用摄像头录像和监控录像，警方确认了该男子和女子的身份。两人于10月30日在West Coast Road附近被捕。

警方称，初步调查发现，该男子在被禁止驾驶期间，驾驶一辆已注销登记且使用克隆车牌的汽车。他将面临包括危险驾驶致人死亡和受伤，以及在禁驾期间再次驾驶在内的指控。

案件中的其他指控

其他指控涉及事故后未停车、未提供帮助、使用未投保且已注销登记的汽车、无执照使用汽车，以及展示伪造车牌。在新加坡，危险驾驶致人死亡可被判处最高八年监禁。

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