新加坡一家法院以偷窥罪判处41岁的加里·黄·昆杰监禁28周。该男子承认于2026年6月偷拍一名女性。法官还警告他，如再次犯罪，法院可能考虑判处鞭刑。

购物中心内的事件

据Channel NewsAsia报道，6月20日，黄在下班回家途中看到一名令他感兴趣的女性，随后跟着她登上位于义顺地区Northpoint City购物中心的自动扶梯。他在那里将手机放在她的裙子下面，以进行非法录制。

根据法庭资料，该男子观看视频以获得性满足，随后将其删除。他还承认，在2026年5月和6月期间，他大约每周两次偷拍其他女性。总计涉及约20名受害者。他删除了录制内容，因此警方无法恢复这些视频。

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此前的判决

警方于7月8日在卡迪地铁站的一次行动中逮捕黄。此前，他曾多次因类似罪行被判处监禁：从2018年至2022年每年都有犯罪记录，2025年也有。此前的一项刑期超过60周。

控方请求判处22至25周监禁。R·阿温德伦法官称，鉴于被告承认经常进行非法拍摄，这一请求过于宽松。自行辩护的黄表示悔意，将自己的行为与工作压力联系起来，并称自己正在接受精神科帮助。

根据新加坡法律，偷窥罪可被判处最高两年监禁、罚款、鞭刑，或并处这些处罚。

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