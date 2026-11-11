新加坡将从11月16日起，在i12 Katong购物中心前的如切路与东海岸路交叉口启动为期三个月的行人全向过街系统试点。在这种安排下，来自各个方向的车辆将短暂停驶，以便行人直行或斜向穿过路口。

据Channel NewsAsia报道，该试点项目是改善交通流量和行人安全措施的一部分。马林百列—布拉德尔高地选区议员吴培铭表示，该路口经常拥堵，转弯车辆曾险些撞到行人。

对驾驶员和行人的变化

新加坡陆路交通管理局将在为期三个月的试验期间监测车辆和行人流量，以评估新安排的有效性。该机构警告说，这一方案可能使步行更加便利和安全，但驾驶员和行人的等待时间都可能增加。

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同样从11月16日起，从东海岸路右转进入如切路将受到永久限制。附近住宅区的居民可通过替代路线进入所在区域。有关部门建议驾驶员提前规划行程，并建议行人使用指定过街处并遵守交通信号灯指示。

新加坡罕见的安排

行人全向过街系统在新加坡较为罕见：目前只有一处永久设置，位于罗便臣路与文达街交叉口、老巴刹美食中心附近。上一次类似试验于2017年12月在凯恩希尔路与乌节路交叉口进行，持续一个月，未成为永久措施。

2006年12月，当局曾在拜德福路与乌节路交叉口进行为期六个月的行人全向过街系统测试，但该措施同样未被永久保留。新试点结束后，当局将评估结果，并决定是否在如切路与东海岸路交叉口保留这一交通安排。

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