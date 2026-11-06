11月6日，新加坡武装部队启用了数字与情报服务训练司令部（Digital and Intelligence Service Training Command，DTCOM）。这一新机构整合了数字与情报服务的训练单位——该部门是新加坡武装部队的第四个军种——以便在技术和威胁快速变化的环境下协调人员训练，Channel NewsAsia报道。

启用仪式在武吉班让军营举行。根据新加坡国防部的信息，该司令部将培训六个领域的专家：情报、网络安全、数字技术、指挥、控制、通信和计算机系统、电子防护以及信息防御。

应对不断变化的威胁的培训

数字与情报服务负责人、少将李益静表示，这些领域的专业知识很快会失去时效性，因为技术和威胁在不断变化。他说，DTCOM的任务是提升人员的专业能力，并使其知识和技能保持更新。

新司令部发展办公室负责人郭盛泉指出，由于数字环境的变化，培训方法必须不断调整。课程将纳入实践经验和汲取的教训，以确保培训保持实用性，并应对新出现的威胁。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

学校与培训方向

DTCOM将负责培训该服务所有专业的人员——从基础培训到进阶课程和领导力发展。其将包括六个方向的专业学校和单位，新的机构计划于2027年逐步设立。

现有单位包括图像与地理空间数据学校，该校教授制作情报材料，包括用于武装部队训练以及人道主义援助和灾害救援行动的地图。新成立的持续教育与发展学校也已开始运作，为教育机构之外的学习和职业发展提供机会。

预计2027年还将启动情报技术与分析学校，以利用数字技术和人工智能发现威胁，并设立联合情报学校。该司令部将发展对具备执行任务能力的国民服役人员的培训。DTCOM指挥官史蒂文·林强调，从事技术工作的专家在国家防务中发挥决定性作用。

关注我们在