新加坡成立了SG for Humanity网络，旨在通过与中东地区组织合作，加强向加沙运送人道主义援助。该倡议最初的四个合作伙伴包括Humanity Matters、Mercy Relief、Rahmatan Lil Alamin Foundation和新加坡红十字会，Channel NewsAsia报道。

在埃及的合作伙伴关系

代理穆斯林事务部长扎基·穆罕默德表示，单个组织在向加沙运输物资时，很难独自克服物流障碍。他说，该网络将帮助新加坡团体与埃及和加沙的合作伙伴建立联系，并遵守当地政府的程序和要求。

在访问埃及和沙特阿拉伯期间，穆罕默德参观了拉法边境口岸区域、埃及红新月会物流中心以及位于埃及的巴勒斯坦医院。他指出，向加沙运送援助仍面临物流困难，但当地非政府组织和埃及红新月会拥有现场工作经验。

这名官员表示，每天约有200辆卡车前往加沙，尽管最大通行能力可达到600辆。他补充说，援助的成效不应以发运货物的数量来衡量，而应看其中有多少真正送达加沙民众和流离失所者手中。

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资金与冬季援助

新加坡红十字会和Rahmatan Lil Alamin Foundation向埃及红新月会交付了总额近100万新加坡元的支票，约合77.6万美元。此外，根据今年6月与埃及红新月会达成的协议，该基金会交付了一张超过75.4万新加坡元的支票，用于支持加沙的儿童和家庭，以及埃及境内流离失所的儿童和家庭。

Mercy Relief计划在2026年11月至2027年2月期间，为加沙7800人提供热餐、食品包和维持生计援助。四个临时学习空间中的另外850名儿童和教师将每周获得热餐。Humanity Matters将在巴勒斯坦医院向来自加沙的流离失所患者及其照护者分发轻便保温毯，并向受冬季洪灾影响的人群分发帐篷和防水油布。

自2023年10月以来，新加坡政府、人道主义组织和该国社区已向受加沙危机影响的人群提供超过2500万新加坡元的人道主义援助。

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