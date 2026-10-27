在新加坡，6名参与销售从马来西亚走私入境电子烟的本地网络成员被判处监禁和罚款。据Channel NewsAsia报道，该团伙在新加坡使用了两处仓库，并设有三级层级结构。

网络成员的判决

该网络的本地头目Tay Ler Wei被判处25个月监禁，并处罚款10万新加坡元。Theo Jin Rui是一名本地分销商，在伦多的一处仓库工作，被判处21个月监禁和同额罚款。

另外4名较低层级的分销商——Tan Boon Hao、Felix Teo Wan Che、Yew Bing Yuan和Nigel Khin Yao Zhi——各被判处10个月监禁。他们还被处以8,000至24,000新加坡元不等的罚款。

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销售模式和查获情况

据该媒体报道，该网络从2022年年中运营至2025年10月16日。其在新加坡的头目从一名身在马来西亚、仅以Nobody为化名的人那里接收指令。区域分销商接收包装好的订单，将其送至指定邮政区域内的买家，并收取现金付款。

Tay最初担任区域分销商，后来成为本地分销商及曼代路仓库的负责人。按照Tay本人的估计，他在参与该团伙期间共赚取约43.5万新加坡元。

2025年10月16日，执法人员从该网络的两处仓库查获逾5.7万支电子烟及相关组件。该团伙另外两名本地头目此前也已获刑：Wong Yi Wei被判处25个月监禁，并处罚款10万新加坡元；Kenneth Tan Hong Chan被判处45个月监禁、罚款3.6万新加坡元，并被禁止驾驶汽车。

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